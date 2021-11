Goiás vence fora de casa e conquista o principal objetivo da temporada

O Goiás está de volta a Série A do Campeonato Brasileiro. Após o rebaixamento na última temporada, a equipe garantiu o acesso com uma rodada de antecedência.

Fora de casa, a equipe venceu o Guarani (SP) pelo placar de 2 a 0, com gols de Elvis e Nicolas. Com o triunfo, a equipe chegou aos 64 pontos conquistados e carimbou o passaporte de volta a principal divisão do futebol nacional.

Além de se garantir na Série A em 2022, o Goiás complicou a equipe paulista na briga pelo acesso. O Guarani está na 7ª colocação, com 59 tentos e precisa de uma combinação de resultados para disputar a primeira divisão no próximo ano.

Em 37 rodadas, o esmeraldino somou 64 pontos. Foram 17 vitórias, 13 empates e 07 derrotas. O artilheiro do time na competição foi o atacante Alef Manga, com 10 gols.

Antes do esmeraldino, Botafogo (RJ) e Coritiba (PR) já haviam confirmado o regresso a Série A. Faltando apenas uma vaga para ser preenchida, Avaí (SC), CRB (AL), CSA (AL) e Guarani ainda estão na briga. A última rodada da competição está marcada para o dia 28 de novembro.