Porsche Amarelo é recebido com festão em Anápolis após morador ganhar sorteio no Instagram

Esta noite de segunda-feira (22) foi de muita animação no Jundiaí, bairro nobre da região Central de Anápolis, e nem mesmo a chuva foi suficiente para desanimar o evento.

É que um morador da cidade foi premiado em um sorteio com uma Porsche Boxster Amarela, modelo 2013, avaliada em mais de R$ 400 mil e, para receber o presente, centenas de pessoas se reuniram em um posto da Avenida Mato Grosso.

Diversos carros com sons fecharam as entradas do estabelecimento, fazendo da ocasião uma festa improvisada.

O organizador do sorteio, Kleber Moraes, Klebim, também esteve presente na entrega do veículo de luxo.

O youtuber e influenciador digital coleciona mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram e realiza diversos sorteios no perfil.