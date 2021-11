MARIANE RIBEIRO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Homens explodiram um caixa eletrônico que fica na lateral de um supermercado, no Jardim Varginha, zona sul da capital paulista, na madrugada desta segunda-feira (22).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, policiais militares da Força Tática do 50º Batalhão da Polícia Militar faziam patrulhamento na região quando ouviram barulho de explosões. Ao chegarem no local, se depararam com diversos criminosos obrigando um homem de 53 anos a se sentar no chão.

“Os criminosos, ao constatarem a presença policial, dispararam diversas vezes contra os militares, que intervieram. Os suspeitos fugiram do local em quatro motocicletas”, afirma a secretaria em nota.

À polícia, o homem que foi feito de refém explicou que retornava para casa em seu carro após o trabalho quando escutou um estrondo no vidro da frente de seu veículo.

Neste momento, três suspeitos ordenaram que ele desembarcasse do carro. Os criminosos o colocaram deitado no chão no meio da rua, para que seu corpo impedisse que algum veículo passasse pelo local”, afirma a SSP.

Segundo testemunhas, ocorreram três explosões, mas os criminosos não conseguiram levar o dinheiro que estava no caixa eletrônico. Também dizem que houve troca de tiros e que todos os criminosos conseguiram fugir.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o caso foi registrado como tentativa de roubo e tentativa de homicídio pelo 101º Distrito Policial. O homem que foi feito refém não ficou ferido.

A pasta afirma ainda que foram realizadas buscas pelos criminosos, mas que eles seguem foragidos.