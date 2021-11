Aposentadoria por invalidez: você pode solicitar o benefício e não sabe

Existem, basicamente, duas maneiras de se aposentar, ou por idade ou por invalidez. Assim, diante das doenças que podem causar a incapacidade do trabalhador, muitos querem saber como conseguir a aposentadoria por invalidez. Foi pensando nisso, que hoje iremos te orientar como solicitar o benefício pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Veja:

Quem pode pedir a aposentadoria por invalidez?

Primeiramente, a aposentadoria por invalidez é concedida pelo INSS para aqueles trabalhadores que estão com suas contribuições previdenciárias em dia. Mas antes de solicitar a aposentadoria, veja se você cumpre os requisitos:

1. Ter carência mínima de 12 meses: contribuições mensais;

2. Estar na qualidade de segurado: que possua inscrição junto à Previdência Social e realize pagamentos mensais;

3. Ou estar no período de graça: se trata do tempo em que o segurado pode manter o seu vínculo com o sistema previdenciário, mesmo que não esteja contribuindo;

4. Comprovar a incapacidade: deve ser feita comprovação através de um laudo médico; exames; atestados, dentre outros documentos;

Além disso, em alguns casos, a carência como critério para conseguir a aposentadoria por invalidez fica dispensada. O que podemos incluir alienação mental, cardiopatia grave, cegueira e doença de Paget. Além disso, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose anquilosante e HIV (síndrome da imunodeficiência adquirida).

Mas também, está incluso, hepatopatia grave, hanseníase, nefropatia graves e neoplasia maligna. Por fim, paralisia, radiação por medicina especializada e tuberculose.

O que é preciso para se aposentar por invalidez?

Em resumo, aqueles que cumprem os requisitos ou tenham alguma das doenças listadas pelo INSS, basta acessar o site Meu INSS. Assim, se for o primeiro acesso, realize o cadastro. Para isso, tenha em mãos os documentos pessoais, laudos e exames médicos, além da carteira de trabalho.

Além disso, outra opção é solicitar atendimento através do número 135. Com isso, durante o atendimento solicite o agendamento da perícia médica. Basicamente, esse procedimento também é um requisito para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Qual a duração da aposentadoria por invalidez?

Por fim, o benefício é garantido durante o tempo que durar a incapacidade. No entanto, cancela-se se o segurado se recuperar ou retornar ao trabalho. Em caso de falecimento do trabalhador, o INSS também fará o cancelamento do benefício previdenciário.