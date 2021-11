Descubra de um jeito fácil como visualizar mensagem no WhatsApp e não ser visto

Já aconteceu de você abrir a conversa, a pessoa ver que você visualizou, mas você acaba esquecendo de responder? Vamos ser francos, isso é muito comum e quem nunca fez que atire a primeira pedra. Foi pensando nisso, que hoje vamos te ajudar a trapacear seu amigo. Veja como visualizar mensagem no WhatsApp e não ser visto!

Como visualizar mensagem no WhatsApp e não ser visto:

1. Desativar a confirmação de leitura

Primeiramente, é possível desativar os recibos de leitura. Mas, isso tem um preço: você também não poderá ver se seus contatos viram suas mensagens. Confira:

– Abra o WhatsApp, vá até Conta – Privacidade – Recibos de Leitura. Desmarque essa opção.

2. Modo avião

Em seguida, temos essa opção de como visualizar mensagens do WhatsApp e não ser visto. Assim, se você quer ler a mensagem sem ser detectado, ative o modo avião antes de abrir a notificação. Basicamente, no modo avião, a conexão com a rede da sua operadora e com o Wi-Fi será interrompida.

Por fim, depois de ler a mensagem, feche o aplicativo para que a notificação de leitura não apareça quando você desativar o modo avião. Use com moderação, crianças!

3. Notificações

Em resumo, outra forma de ver as mensagens sem ser descoberto é fazer isso com o telefone bloqueado, por meio das notificações pop-up. Assim, no iOS, é preciso ativar as notificações por meio das configurações do telefone. Enquanto isso, no Android, acesse as configurações do aplicativo, toque em notificações e entre em notificações pop-up. Escolha a opção “sempre mostrar notificações pop-up”.

Mas, veja bem, para ler nas notificações, a mensagem não pode ser longa!

4. Widget do Android

Por fim, temos uma opção para os telefones com Android que tem um widget. Assim, quando ativado, permite ler as mensagens em uma janela pop-up, semelhante às notificações.

Basicamente, para acrescentar o widget, pressione uma área limpa da tela inicial e escolha a opção Widgets e configure o WhatsApp. Se não conseguir ativá-lo, verifique se a opção Habilitar Widgets está marcada nas configurações do aparelho.