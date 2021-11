Polícia interrompe casamento para prender noivo que devia pensão e vídeo viraliza

Ser preso já é uma situação extremamente constrangedora e complicada, mas imagine ser preso em cima de um altar, prestes a dizer o ‘sim’ à parceira e diante de todos os familiares e amigos?

Foi o que aconteceu com um equatoriano, que precisou ser detido pela polícia local por atraso em pensão alimentícia.

As identidades dos envolvidos não foram reveladas, mas os vídeos gravados na hora da prisão acabaram viralizando nas redes sociais.

Nas cenas, é possível visualizar a família do noivo tentando impedir o trabalho policial, solicitando que os profissionais o soltassem.

No entanto, apesar do esforço e da confusão, nada pôde ser feito e ele foi levado pela guarnição antes mesmo de selar as alianças com a amada.

Ela por sua vez, inconformada com a situação, ainda entrou em um carro e seguiu as viaturas até a delegacia, como é possível ver nas imagens.

#ACTUALIDAD | En el cantón El Guabo, miembros de la Policía Nacional ingresaron a una boda para llevarse detenido al novio. Debía varios meses de pensión alimenticia de una relación anterior. pic.twitter.com/gwURToujvV — La Clave (@LaClaveNoticias) November 21, 2021