“Caminhoneiros não precisam de auxílio, Bolsonaro precisa cumprir a lei”, diz presidente do sindicato da categoria em Goiás

Após o anúncio da criação do “auxílio caminhoneiro”, Jair Bolsonaro (sem partido) pode recuar da decisão. De acordo com interlocutores do Palácio do Planalto, a proposta não deve sair do papel por causa da alta do preço do diesel.

Em Goiás, a categoria dos caminhoneiros, que era base de apoio está abandonando o chefe do Poder Executivo. Em entrevista ao Portal 6, o presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas (Sinditac), Vantuir Rodrigues, criticou o auxílio e as medidas que vem sendo tomadas por Bolsonaro.

“Caminhoneiros não precisam de auxílio, Bolsonaro precisa cumprir a Lei 13.103. Nós ganhamos a lei e o agronegócio judicializou. O agronegócio não quer pagar o piso mínimo pro caminhoneiro. 70% do transporte no país é feito por caminhoneiros autônomos, que tem de 01 a 03 caminhões, 30% apenas são das empresas”, disse.

Por conta da maneira que vem sendo tratados por Bolsonaro, Vantuir explica que poucos são os profissionais da categoria que ainda apoiam o presidente.

“Tem poucos que o apoiam, mas não sei pra quem ele tá fazendo as medidas. Estou vendo a agressão aos trabalhadores de várias categorias. Agredindo os caminhoneiros que mandam mensagem”, afirmou.