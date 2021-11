Pirenópolis terá noites especiais com agenda de shows gratuitos para todos os gostos

Esta edição do 20º Canto da Primavera – Mostra de Música de Pirenópolis, está com a programação totalmente definida. Três pontos foram definidos para a realização dos shows na cidade histórica goiana – Largo Beira Rio, Rua do Rosário e Cine Pireneus.

Os eventos vão ocorrer todas as noites, a partir das 19h30, entre os dias 30 de novembro e 05 de dezembro.

A abertura oficial será no Cine Pireneus, com o show do cantor goiano Marcelo Barra. Mas a mostra terá uma diversificação de estilos e artistas muito intensa: indo desde o MPB de Maíra Lemos, o rock alternativo Boogarins até Orquestra de Violeiros.

Eles foram contemplados por meio do edital de seleção de atrações artísticas, com comprovação de notoriedade e relevância em sua área. Ou seja, tem gênero para todos os gostos.

Para saber a programação completa, clique aqui.