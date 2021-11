Realiza Construtora abre processo seletivo para gerente comercial

Venha trabalhar em uma das construtoras que mais crescem no país. A Realiza está com uma excelente oportunidade no setor de vendas.

A construtora conta com um portfólio diversificado de imóveis, lindos decorados e oferece altas comissões.

Competências esperadas: perfil de liderança e integrador, boa comunicação para treinar, incentivar e negociar, senso de organização, inteligência emocional e habilidades para trabalhar em equipe.

Para participar do processo seletivo o candidato deve ter:

– Experiência consolidada no mercado imobiliário;

– Conhecimento em técnicas de vendas de imóveis;

– Pacote Office;

– Domínio das mídias sociais;

– Conhecimento em estratégias digitais.

O regime de contratação é CLT com salário compatível, cesta básica e comissionamento variável agressivo.

Interessados devem enviar o currículo para [email protected] colocando no assunto do e-mail “Gerente Comercial”.

A Realiza Construtora tem 40 anos de história no mercado imobiliário. São mais de 25 mil imóveis entregues, mais de 1 milhão de m² construídos em 4 estados do país.

Mais de 1,5 mil colaboradores contribuem para a construção de empreendimentos modernos e inovadores, promovendo a satisfação e confiança de seus clientes.