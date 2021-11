Sediado em Anápolis, 2º Congresso Brasileiro de Direito Religioso é prestigiado por Caiado e diversas lideranças

O governador Ronaldo Caiado (DEM) participou, nesta quinta-feira (25), da abertura do 2º Congresso Brasileiro de Direito Religioso, realizado na sede da Universidade Evangélica de Goiás (UniEvangélica), em Anápolis, pelo Instituto Brasileiro de Direito e Religião (IBDR). O evento debaterá, até sexta-feira (26), o tema “economia, educação e o fenômeno religioso na laicidade colaborativa brasileira”.

“Fiz questão de estar aqui para aprender. É uma confraria de intelectuais, estudiosos, pessoas preparadas para debater o quanto é importante a liberdade religiosa, no seu sentido amplo. O que vamos ouvir aqui vai acrescentar e muito em nossa vida, e será um momento de muita reflexão para todos nós”, disse Caiado.

O evento trata do sistema de relação entre o Estado brasileiro e o fenômeno religioso, e o impacto dessa relação nas diversas áreas da comunidade política, inclusive na economia e na educação. Os palestrantes falam de temas como laicidade brasileira colaborativa; direito religioso e relações de trabalho; liberdade religiosa e economia; teologia e filosofia – a era secular.

O governador disse também que, após o período chamado “novo normal”, o país prepara a volta ao antigo normal. “Como vamos enfrentá-lo, enfim, qual é a participação do cidadão no processo do ano que vem?”, indaga. Ele lembra que será período de eleições, com os desafios das candidaturas e discussão dos princípios e do que se deseja para uma política nacional. “Tudo isso, acho que podemos tirar hoje, nas palestras que serão proferidas”, enfatizou.

O reitor da universidade, Carlos Hassel Mendes, ressaltou que é a liberdade de expressão a garantidora de que encontros de debates como o realizado possam contribuir com o conceito de cidadania. Ele também agradeceu ao governador pela participação. “Saudação especial ao governador, pela deferência de estar aqui conosco. Caiado tem sido um amigo da nossa instituição”, pontuou.

O vice-prefeito de Anápolis, Márcio Cândido, representou o prefeito Roberto Naves. Ele falou da importância de o município receber o congresso que definiu como significativo para o Brasil e agradeceu ao governador pela presença. “Esse anapolino, um dos grandes nomes da política brasileira, grande defensor de todos os nossos direitos e que tem exercido com excelência o Governo de Goiás”, acentuou.

Recepção de estudantes

Após deixar o auditório do Complexo Couto Magalhães da UniEvangélica, o governador Ronaldo Caiado foi recebido com festa por estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental do Colégio Couto Magalhães.

No ginásio da instituição, acontece a Feira de Tecnologia do colégio que mobiliza alunos e o corpo docente. O governador vistoriou o evento, tirou fotos e deu autógrafos aos jovens.

