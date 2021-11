A palavra “impossível” foi criada por alguém que desistiu. Se hoje sou médico, foi porque acreditei

Ontem por ocasião das comemorações do Dia de Ações de Graças (Thanksgiving), relembrei momentos da minha vida e publiquei nas redes sociais. Ressaltei a época em que morei na invasão de um bairro aqui de Anápolis por 20 anos. Apesar das dificuldades financeiras, estudei e fui aprovado no então vestibular mais concorrido da Universidade Federal de Goiás.

Tranquei a matrícula após dois anos de estudo, e fui morar nos Estados Unidos. Trabalhei em muitas ocupações, inclusive como servente pedreiro. O que muito me orgulha. Retornei e concluí o curso de Medicina e especializei em Ortopedia/Traumatologia. Fui aprovado em dois concursos e me consolidei no mercado de trabalho.

Narrei e publiquei essa história REAL, não para me enaltecer. A intenção foi ALEGRAR, ORAR, AGRADECER a Deus como citado no texto bíblico, e motivar muitos que estão desencorajados, desmotivados e sem perspectivas. E aqui nesse ponto, quero especificamente falar ao coração daqueles que estão envolvidos nas provas do Enem 2021 (pais e alunos).

Estou participando também, e em outra ocasião explico os motivos. No próximo domingo, faremos a última prova. Já podemos tirar duas lições:

1. A estratégia quanto ao tempo__ os alunos não estão condicionados fisicamente para provas de longa duração! Assim que o fiscal avisou que já podíamos sair, mas sem levar o cartão de prova, mais da metade da sala foram embora. Ainda restava horas de prova. Concluí: estou despreparado, ou são superdotados ou fizeram a prova de qualquer jeito. Essa distorção, atribuo principalmente às escolas que não fazem esse “treinamento” com provas.

2. Mantenham-se focados e motivados __ estamos em guerra e não podemos nos abater, desanimar com a primeira batalha que já passou. Um reforço positivo é descansar e não tentar revisar todas as fórmulas matemáticas. Vão comer pipoca e assistam a um bom filme. Sugestão: DESAFIANDO GIGANTES!

Parafraseando Rubem Alves, com esse artigo tentei pintar com palavras uma parte da minha história, diante do assombro que é a vida. Finalizo citando parte do título: A palavra IMPOSSÍVEL foi criada por alguém que desistiu.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo PSB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.

