Preso no Tocantins jovem que invadiu casa e matou ex-namorada adolescente em Anápolis

Equipes do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiram prender, na noite desta quinta-feira (25), um jovem, de 23 anos, identificado apenas como M. O. C. M. J.

Ele é apontado como autor do feminicídio contra Erica de Sousa Lopes, de 17 anos, que era ex-namorada dele, no final noite de quarta (24).

O suspeito foi localizado em um ônibus que viajava rumo a cidade natal, Garrafão do Norte, no Pará, e foi interceptado na altura do município de Palmeiras do Tocantins.

De acordo com o GIH, já foi apurado até o momento que a adolescente estava tentando colocar fim há algum tempo no relacionamento, em decorrência do ciúme doentio do companheiro. Eles estavam juntos há 05 anos.

Na ocasião do crime, o rapaz invadiu a casa da moça com uma faca, no Setor Industrial Munir Calixto, e a golpeou várias vezes na barriga. Ela chegou a ser socorrida e levada inicialmente para a UPA da Vila Esperança.

Pacientes que aguardavam por atendimento na unidade revelaram ao Portal 6 que ela chegou na unidade muito machucada, principalmente na região dos braços e do abdome, e ainda tinha a faca enfiada em uma das mãos.

Em decorrência da gravidade do caso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado até lá e realizou a transferência da menor para o HEANA, onde o óbito acabou sendo registrado.

Depois de ser preso, o envolvido foi autuado em flagrante na Delegacia de Polícia Civil de Tocantinópolis, no Tocantins, e está à disposição do Poder Judiciário.