Última chance para matricular crianças de Anápolis na rede municipal de ensino para 2022

Termina nesta sexta-feira (26) o período de inscrições para os pais que desejam encontrar vagas para colocar os filhos nas creches da rede municipal de ensino em Anápolis.

As matrículas estão sendo feitas para as turmas do Infantil I, Infantil II e Infantil III.

E os interessados não precisam se deslocar até as unidades escolares e nem mesmo até a Secretaria Municipal de Educação (Semed). Todo o procedimento é realizado diretamente pelo site do Portal da Educação.

Já aqueles que buscam inserir os filhos na pré-escola (Infantil IV e V) ou no Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), precisam preencher o cadastro até o próximo dia 03 de dezembro, pela mesma plataforma virtual.

Mais informações também podem ser adquiridas pelo telefone 0800 6478 520.