Entenda serviço pioneiro em Anápolis para donos de carros não perderem tempo em oficinas

Em uma rotina cada vez mais apertada, encaixar horário na agenda para resolver problemas mecânicos se tornou um privilégio

Davi Galvão - 11 de julho de 2024

Serviço de Spa é uma forma do mercado se adaptar ante a pressa do dia a dia. (Foto: GT3automotivespa)

Problemas no carro, para muitos, é sinônimo de uma dor de cabeça. Saindo da esfera orçamentária, dois pontos são fundamentais para esse incômodo: a falta de conhecimento do mau funcionamento do veículo ou o tempo que será necessário dispensar para solucioná-lo.

Em uma rotina cada vez mais apertada, achar uma brecha nos compromissos do dia a dia para se dedicar a resolver problemas mecânicos é um luxo que muitos não possuem.

É neste cenário que um novo nicho no mercado está tomando cada vez mais espaço, prometendo resolver de vez esta problemática: o spa para veículos.

Quem contou mais sobre esta novidade foi o proprietário da GT3 Automotiva e Spa, Ruann Henrique, estética em Anápolis que adota esta forma de serviço.

“O que ninguém tem hoje é tempo. E é justamente nisso que a gente se propõe a ajudar. A gente fica responsável por pegar o carro, resolver tudo o que tem para resolver, informando o cliente o tempo todo do que está sendo feito”, contou.

Conforme ele mesmo explicou, a proposta é simples: terceirizar todo o roteiro da prestação de serviço. Assim, a equipe se encarrega de identificar os problemas – caso ainda não estejam em evidência – e levar o automóvel até um especialista na área, seja ela lanternagem, elétrica, pintura ou outros.

Juan ainda destacou que não se trata simplesmente de descobrira avaria do veículo e encaminhá-lo para qualquer um resolver. A empresa conta com uma lista de parceiros de confiança, justamente com o intuito de dar mais tranquilidade ao cliente.

“Prezando pela comodidade, a gente até mesmo busca o carro na casa da pessoa, resolve tudo e, quando terminar, devolve na porta dela, porque a gente entende que o bem mais precioso hoje em dia é o tempo”, continuou.

Com relação a valores, ele explicou este é um tipo de serviço que não há como se ter uma previsão, afinal, depende das necessidades de cada automóvel, mas ainda assim, tudo é acordado de forma prévia.

Ainda, não importa se o automóvel é um modelo clássico, vintage, ou mesmo popular. Questionado acerca de como enxerga a possibilidade de crescimento deste tipo de serviço, o proprietário também foi preciso na resposta.

“É algo que o mercado vai ter que seguir. Logo, não vai ser mais um diferencial, mas sim uma necessidade, nós temos que nos adaptar a essa pressa e agilidade dos dias atuais”, finalizou.