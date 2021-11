Grave acidente nas proximidades de bar deixa homem morto na madrugada, em Goiânia

Um acidente fatal na madrugada deste sábado (27) abalou os moradores do setor Vereda dos Buritis, em Goiânia.

De acordo com a Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (DICT), Renan Silva de Araújo saiu à pé de uma boate, localizada na Avenida Diogo Naves, acompanhado de um amigo, e seguia para um bar nas proximidades.

Era por volta de 02h quando, por razões desconhecidas, a vítima teria tentado atravessar a rua e acabou sendo atingida por um HB20.

Renan foi arremessado para cima do capô do veículo e caiu na pista. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas os ferimentos eram graves demais e o óbito foi constatado no local.

Segundo a testemunha que estava na companhia da vítima, logo após o acidente, frequentadores do bar danificaram o HB20 e tentaram agredir o motorista.

O condutor do carro foi submetido ao teste do etilômetro, que comprovou que não havia feito uso de bebidas alcoólicas.