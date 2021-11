6 filmes de cachorros na Netflix para se emocionar com o final

Se você tem um cachorro, você sabe qual é o verdadeiro significado de lealdade! Além disso, muitas produções aproveitam o carisma dos doguinhos para atuarem e derreterem corações por aí. Foi pensando nisso, que hoje selecionamos para você 6 filmes de cachorros na Netflix para se emocionar. Vamos lá!

6 filmes de cachorros na Netflix para se emocionar

1. Uma Mente Canina

Começamos nossa seleção com o garotinho Oliver, de 12 anos, que descobre uma maneira de conseguir ouvir os pensamentos do seu cachorro. No geral, isso ocorreu através de um projeto para a feira de ciências e com isso, ele conta a ajuda canina para tentar manter a família unida.

2. Beethoven, o Magnífico

Em seguida, temos o pai da família Newton que acaba permitindo que seus filhos fiquem com um filhote de São Bernardo. Mas estamos falando de um cachorro nada pequeno e isso fez com que o cão trouxesse alegrias. Mas também alguns probleminhas. Ao mesmo tempo, o veterinário local Herman Varnick está de olho no Beethoven para participar de um experimento dele.

3. Caninos Brancos

Em “Caninos Brancos”, traz um leal cão-lobo movido pela curiosidade, que embarca em uma grande aventura na companhia de três donos muito diferentes. No geral, aqui temos amor pela natureza e respeito pelos animais. Além disso, o filme é baseado no livro clássico de Jack London, agrada as crianças e os adultos.

4. Dezessete

Bom, com dezessete anos, o adolescente chamado Hector acaba parando na penitenciária juvenil. Nesse entretempo, ele conhece o seu melhor amigo em um processo terapêutico com cães abandonados à espera de adoção. Assim, a cada reencontro a ligação entre os dois aumenta e Ovelha, como é chamado o cachorro, acaba por ser adotado. Mas Héctor foge da prisão em busca do seu companheiro de quatro patas.

5. Pup Star

Enquanto isso, uma cadelinha cantora chamada Tiny, depois de vencer o show de competição canina Pup Star, foi sequestrada. Assim, com a ajuda de um amigo ela consegue fugir e o seu retorno para casa acaba sendo uma aventura divertida e musical.

6. Bud – O cão amigo

Por fim, temos um golden retriever agitado neste filme. Isso porque Josh, após a triste morte do pai, não tem muitos amigos e é um tanto tímido para entrar no time de basquete da escola. Porém, um certo dia jogando em uma quadra abandonada, conhece um cachorro que tem certas habilidades com o basquete e os dois entram para o time e fazem o maior sucesso.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!