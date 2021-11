Previsão do tempo não é nada animadora para quem precisa sair de casa nos próximos dias

Os próximos dias devem ser de chuva em Goiás. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu ficará repleto de nuvens e as precipitações devem ocorrer de forma isolada.

Em Goiânia, a semana será de chuva e trovoadas isoladas durante o dia todo. A temperatura varia entre 23ºC e 34ºC, enquanto a umidade fica entre 40% e 90%. Os ventos na capital serão de fracos a moderados com rajadas.

A semana também será de pancadas de chuva com trovoadas isoladas em Anápolis. Com ventos fracos, os termômetros marcam entre 21ºC e 30ºC. A curiosidade fica por conta da umidade do ar. Entre segunda-feira (27) e quinta (02/12), o índice máximo fica em 100%.

Na região Sudoeste do estado, em Rio Verde, as precipitações também darão as caras. Com trovoadas isoladas entre segunda-feira (27) e quinta-feira (02/12), a umidade relativa do ar também alcança os 100% no município. A temperatura varia entre 21ºC e 34ºC.

No Sudeste de Goiás, o município de Catalão também não passará ileso das precipitações. Os termômetros marcam entre 19ºC e 34ºC, enquanto a umidade atinge os 100% durante toda a semana.