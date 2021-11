Delegado confirma prisão de homem que ajudou ‘novo Lázaro’ a fugir

Suspeito de assassinar 03 pessoas e deixar uma ferida na noite do último domingo (28) em Corumbá de Goiás, Wanderson Mota Protácio teve uma ajuda para deixar o local do crime.

Após o triplo homicídio, o “novo Lázaro” roubou o celular da esposa de uma das vítimas e fugiu para a cidade de Alexânia, onde tinha familiares.

No município, uma ex-namorada de Wanderson informou a polícia que conhecia quem poderia ter comprado o telefone.

Ao chegar na pessoa, ela disse que o suspeito ofereceu o aparelho, mas que ele não havia comprado, entretanto, conhecia outro alguém que poderia ter adquirido.

O celular foi comprado pelo indivíduo por R$ 200. A informação foi confirmada ao Portal 6 por Tibério Martins Cardoso, delegado responsável pela investigação do caso.

“Nós encontramos e ele confessou que comprou por R$ 200 e ele roubou da esposa do vizinho. A pessoa foi presa por receptação”, afirmou.

Buscas

Já passam de 70 o número de policiais que estão atrás do paradeiro de Wanderson Mota Protácio. No momento as buscas se concentram na região de mata de Abadiânia.

