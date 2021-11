Homem que tentou matar a companheira após ser flagrado violentando a enteada de 13 anos tem o futuro definido

Na tentativa de ocultar um crime perverso, Sandoval Martins dos Santos tentou matar a própria companheira golpeando a cabeça da mulher com uma barra de ferro. O motivo era tentar ocultar a sequencia de violência sexual cometida com a enteada, uma adolescente de 13 anos. O caso aconteceu em Itauçu, região Nordeste do estado.

A denúncia do Ministério Público (MP) foi realizada à época do crime, em agosto de 2019. Um pouco mais de dois anos depois, ele foi condenado pela Justiça a cumprir 22 anos e 05 meses de prisão pela tentativa de homicídio duplamente qualificado da então companheira e pelos consecutivos estupros da enteada de 13 anos.

Na denúncia, o promotor de Justiça Marcelo Faria da Costa Lima, relatou que Sandoval aproveitava das facilidades de acesso e contato com a filha da companheira e passou a assediá-la constantemente. Inclusive, ele a ameaçava, caso contasse a mãe.

Ainda assim, a adolescente explicou o que estava ocorrendo dentro de casa. A mãe, ao confrontar o marido, foi agredida por uma barra de ferro na cabeça.

Ao ouvir os gritos, a garota tentou entrar no quarto do casal, mas foi impedida por Sandoval que, mais uma vez, a violentou. O homem fugiu após esse episódio, mas foi preso posteriormente e continua detido.