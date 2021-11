Vídeo: motociclista de Goiânia morre após ser arremessado em colisão com caminhão

Um grave acidente de trânsito, registrado na manhã desta terça-feira (30), terminou com a morte de um homem, de 30 anos, identificado como John Lennon Brandão dos Santos, no Setor São Francisco, em Goiânia.

De acordo com a Delegacia de Crimes de Trânsito (DICT), a vítima estava conduzindo uma motocicleta na Avenida Rezende (via preferencial), quando um caminhão baú, que seguia no sentido contrário, fez uma conversão repentina e acabou provocando uma colisão.

Imagens de câmeras de segurança, divulgadas pela corporação, mostram o exato momento que John Lennon atinge a motocicleta na lateral traseira do veículo de grande porte.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Por conta do impacto da batida, o homem foi arremessado para uma calçada, a uma distância de aproximadamente 5 metros. O óbito foi confirmado no próprio local, pelo Corpo de Bombeiros.

O condutor do caminhão permaneceu o tempo todo na cena do acidente para prestar assistência. Ele passou por um teste de bafômetro, que apontou que não havia feito uso de bebidas alcoólicas.