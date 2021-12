Já se sabe o que Jair Bolsonaro fará em nova visita a Anápolis nesta quarta-feira (1º)

O presidente da República Jair Bolsonaro, recém filiado ao Partido Liberal (PL), sairá de Brasília na tarde desta quarta-feira (1º) para fazer uma nova visita a Anápolis.

O compromisso consta na agenda oficial do Chefe de Estado, que participará de uma cerimônia alusiva ao 60º Aniversário de Ativação do Primeiro Grupo de Transporte de Tropa e à Segunda Ordem do Millennium – a primeira ocorreu em 2020, para eternizar a chegada da aeronave KC-390 Millennium na Força Aérea Brasileira.

Na ocasião, o presidente também participará do recebimento do quinto KC-390, que é considerado um dos aviões mais potentes do mundo.

Com velocidade de até 870 km/h, o KC-390 é uma aeronave de transporte de tropas e cargueiro militar. Ele consegue levar até 80 soldados, três tanques (veículos de combate terrestre) ou um helicóptero do modelo Black Hawk H-60.

Segundo a Embraer, O KC-390 pode ser utilizado em lançamentos aéreos de paraquedistas e cargas, reabastecimento em voo, combate aéreo a incêndios, evacuação aeromédica e busca e salvamento. O avião multimissão também é capaz de ser reconfigurado em até três horas.

A previsão é que todo o evento, que ocorrerá na Base Aérea, seja encerrado às 18h15. Já às 18h30, Bolsonaro deverá embarcar de volta para Brasília.

Além do presidente, várias outras autoridades políticas também deverão participar da solenidade.