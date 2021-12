Mulher faz videochamada com a chefe e percebe que deixou objeto sexual à mostra: “morri um pouco por dentro“

Uma mulher decidiu fazer um desabafo na internet e acabou viralizando com o relato da vergonha que vivenciou durante uma vídeochamada de trabalho com a chefe.

É que no dia da conferência, a moça atendeu a ligação enquanto trabalhava na cama e, atrás dela, havia uma prateleira com um lubrificante vermelho bastante chamativo.

Ela confessa que só pôde perceber a presença do objeto depois de 15 minutos de chamada e temia que a patroa tenha percebido.

Entretanto, diante da situação constrangedora, a profissional de Recursos Humanos não quis interromper a reunião para retirar o objeto sexual de cena, afinal, chamaria ainda mais atenção.

“Minha chefe saberia então que eu tinha visto e chamaria mais atenção para ela. É um daqueles tabus, morri um pouco por dentro”, disse nas redes sociais.

“Era um lubrificante de massagem. Era definitivamente óbvio: o que mais poderia ser? Ela sabia que eu estava na cama. O que mais eu teria na prateleira atrás da minha cama? Da próxima vez estarei fazendo reuniões na mesa da cozinha. Cama sempre vai ser uma má ideia”, acrescentou.

Para os amigos, a cena foi uma diversão e tanto, com muitas risadas através dos comentários do Twitter.

Veja:

Some of you have just never sat in a 1:1 Zoom call with your manager and a bottle of @durexuk in the background and it shows. 🙈 pic.twitter.com/k18M1Zweb2

— nicki (@nickifyi) November 17, 2021