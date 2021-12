Surgem fotos inéditas do show privado de Liam Payne em Goiânia

A festa de aniversário de 15 anos que contou com a apresentação do ex-One Direction Liam Payne, realizada no último sábado (27), em Goiânia, ainda está dando o que falar.

O Portal 6 teve acesso a fotos feitas no local e elas mostram mais detalhes e momentos da celebração da adolescente.

Nas imagens, é possível ver os diferentes visuais adotados pela aniversariante – no total foram três, segundo a página da assessoria que organizou o evento.

Uma foto por um novo ângulo mostra a jovem de frente para o artista britânico, enquanto ele canta uma música olhando para ela. Também é possível ver o momento em que a adolescente dança com o pai.

Já a decoração foi recheada de elementos coloridos e chamativos, com incontáveis rosas espalhadas pelo local. Um bolo de cinco camadas foi preparado para a ocasião, se destacando no buffet com diversas iguarias.

Veja as imagens a seguir: