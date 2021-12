Saiba quais deverão ser os feriados prolongados em 2022 em Goiânia, Aparecida e Anápolis

Com o final do ano já em vista, é mais comum do que nunca ver as pessoas de olho no bom e velho calendário.

Os motivos são vários, mas um que sempre deixa a ansiedade a mil é a curiosidade para saber em que dias da semana os feriados irão cair.

A expectativa é sempre para as terças e quintas-feiras, quando se cria a possibilidade da famosa “emendada” junto ao fim de semana.

Pensando nisso, o Portal 6 já separou para você quais serão as datas comemorativas que terão o potencial de se estender além das tradicionais 24h em 2022.

Na esfera nacional, serão cinco. No melhor estilo brasileiro, o primeiro deles é o Carnaval, que cai na primeira terça-feira do mês de março.

Em abril, o fenômeno ocorrerá em duas oportunidades: a semana santa na quinta-feira do dia 14 e Tiradentes no mesmo dia da semana seguinte (21).

Os dois últimos “feriadões” acontecerão no dia 16 de junho, com Corpus Christi, e em 15 de novembro, quando se comemora a Proclamação da República.

Porém, a lista não termina por aí, já que existem também as celebrações com recorte mais local, como os feriados municipais, por exemplo.

Nas principais cidades goianas, alguns deles também darão o ar da graça nestes dias-chave.

Anápolis: comemorado em 26 de julho, o dia da padroeira de Anápolis, Santa Ana, cairá em uma terça-feira no ano de 2022.

Goiânia: de forma semelhante a Anápolis, a capital também celebrará o dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora Auxiliadora, na terça-feira, só que do dia 24 de maio.

Aparecida de Goiânia: diferentemente das companheiras goianas, a cidade de Aparecida não contará com nenhum feriado local em alguma terça ou quinta-feira.