6 benefícios para mente que trabalhar e estudar ouvindo música traz e pouca gente sabe

Aumenta o som aí! Trabalhar e estudar ouvindo música pode ser mais benéfico do que se imagina. Isso porque, segundo diversos estudos, curtir uma canção traz muitos ganhos para a sua produtividade. Se liga que hoje vamos te apresentar 6 dessas vantagens!

6 benefícios para mente que trabalhar e estudar ouvindo música:

1. Libera o “hormônio da felicidade”

Primeiro, de acordo com pesquisadores canadenses, ao ouvirmos uma música da qual gostamos, nosso organismo reage com a liberação de dopamina. Ou seja, um dos neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer, bem estar, o que muitas vezes faz com que fiquemos mais motivados para alguma tarefa.

Basicamente, isso significa que ouvir sua musiquinha tem o mesmo efeito no cérebro que ficar apaixonado, comer um chocolatinho ou lembrar de um momento feliz em sua vida.

2. Ameniza o estresse

Em seguida, se você estiver nervoso, esse benefício é para você! Em resumo, as letras das canções ativam a região do cérebro que processa a linguagem, estimula o córtex motor e as memórias do hipocampo. Assim, para quem não sabe, todas essas reações fazem você se envolver e acompanhar o ritmo da canção, ajudando a tirar o foco de um problema que vem lhe deixando estressado.

3. Estimula a criatividade

A seguir, outro ponto é que, sim, a música é um forte estimulante para a criatividade! Em suma, tudo isso por conta da nossa queridinha dopamina. Assim, o hormônio mil e uma utilidades pode nos deixar relaxados e motivados, trazendo uma contribuição considerável ao pensamento criativo.

4. Você trabalha mais rápido

Enquanto isso, segundo pesquisas, cerca de 90% das pessoas têm desempenhos melhores em suas tarefas quando escutam música. Além disso, 88% produzem resultados mais precisos. Então pode dar play!

5. Escolha seu estilo

Bom, para completar, entenda que não é simplesmente sair colocando qualquer musiquinha e esperar o milagre acontecer. De acordo com alguns estudos, estilos musicais diferentes causam resultados diferentes em nosso organismo, em especial em nossa produtividade.

6. Para mais concentração, aposte na sua playlist favorita

Por fim, procure a playlist que você conhece de “de cabo à rabo”. Basicamente, quando ouvimos uma canção nova pela primeira vez, uma grande quantidade de dopamina é liberada em nosso organismo, diferente de quando ouvimos uma canção que já conhecemos bem.

Assim, esse excesso de dopamina no organismo acabará deixando a pessoa eufórica, animada, o que pode ser um grande desastre para a concentração. Dessa forma, os especialistas sugerem canções manjadas ou instrumentais para potencializar seu foco.

