Vamos ser sinceros, congelar alimentos é uma das melhores dicas para economizar tempo, ainda mais com a correria das rotinas diárias. Mas, apesar da praticidade, tem sempre alimentos que você não deve colocar no congelador, seja por questão de saber e até mesmo por segurança.

No geral, tem gente que congela refeições inteiras, para a semana inteira, para evitar ter que cozinhar novamente. Há também aqueles que congelam produtos frescos para utilizá-los em qualquer época do ano.

Mas hoje vamos te mostrar quais são os 6 tipos de alimentos que você não deve colocar no congelador.

6 alimentos que você não deve colocar no congelador:

1. Frutas ou vegetais

Primeiramente, imagine que você quer comer uma salada de alface fresquinha. A melhor parte é que fica crocante. Mas se você quer manter essa textura, nunca deve congelá-la. Assim que entram no freezer, frutas ou vegetais acumulam mais água e umidade e, por isso, podem ficar muito moles.

2. Macarrão e arroz cozido

Em seguida, depois de cozinhar esses alimentos secos, você os expõe à água apenas o suficiente para dar-lhes a consistência que os torna tão deliciosos. Porém, quando congelados, eles também vão acumular água e o sabor pode não ficar tão agradável.

3. Comida frita

A seguir, os alimentos fritos perdem o fator de crocância, mesmo após o reaquecimento. Os alimentos embalados não apresentam o mesmo problema, mas se sobrou batatas recheadas e você gostaria de guardá-las, o congelador não é a melhor solução.

4. Laticínios e Queijo

Quando falamos em queijos, não há como estragá-los. Todavia, se falamos de Parmesão, ele perde a umidade e fica duro. Nos queijos mais macios, o efeito é diferente.

Além disso, também não é recomendado o congelamento de produtos lácteos, porque eles tendem a separar as gorduras do líquido. Logo, se você colocar uma caixa de leite no congelador, ao retirá-la, provavelmente terá gordura coalhada. Porém, as propriedades dos alimentos são mantidas.

5. Ovos crus

Neste caso, a densidade da clara do ovo e da gema faz com que ele se expanda quando exposto a baixas temperaturas. Basicamente, é muito semelhante ao que acontece com bebidas ou cervejas carbonizadas.

6. Mayo e Ketchup

Por fim, os temperos deste tipo também se separam quando atingem o ponto de congelamento. Mas, geralmente, os conservantes os tornam alimentos de longa duração sem estragar. Por isso, não há necessidade de congelá-los.

