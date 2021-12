Foi parar no hospital o assaltante que provocou troca de tiros com a CPE

A tarde desta quinta-feira (02) foi de tensão e troca de tiros entre a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) e um suspeito de Anápolis.

A confusão teve início depois do homem assaltar uma loja de cestas básicas no bairro Polocentro, localizado na região Sudeste da cidade.

O proprietário, que estava com um recém-nascido de apenas 40 dias no local, entregou todo o dinheiro do caixa e, logo em seguida, o suspeito fugiu.

Desesperados para tomar alguma ação, os presentes seguiram o criminoso e conseguiram identificar o armazém no qual ele adentrou, já na Avenida Brasil, em direção ao trevo do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

Uma viatura da CPE foi enviada pela Policia Militar ao local e a viatura foi recebida com tiros. Os militares revidaram e o rapaz foi baleado.

O Portal 6 apurou que o Corpo de Bombeiros foi chamado e prestou os primeiros socorros antes de encaminhá-lo para uma unidade médica.

O estado de saúde do homem baleado, entretanto, ainda não foi divulgado.