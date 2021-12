Grave acidente com engavetamento de carros é registrado na BR-060

A forte chuva que caiu sobre a BR-060 no final da tarde desta sexta-feira (03) acabou em acidente na altura de Alexânia – município localizado a cerca de 60 quilômetros de Anápolis.

Com a pista molhada, o condutor de uma caminhonete branca perdeu a direção após aquaplanar e acabou colidindo com outros veículos que passavam pelo trecho no momento.

Entretanto, numa espécie de efeito dominó, outros carros também colidiram, gerando o engavetamento no sentido Anápolis-Abadiânia. Pelo menos um dos carros foi parar no canteiro central.

O Portal 6 não conseguiu confirmar quantas vítimas se feriram, mas uma ambulância da concessionária Triunfo Concenbra está realizando atendimento no local e há uma vítima entre as ferragens.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão orientando o trânsito da via. Embora a rodovia não esteja interditada, o trânsito segue lento e em meia pista por, pelo menos, 1km.