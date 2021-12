IBGE vai abrir processo seletivo com vagas para todos os municípios de Goiás

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi autorizado, nesta sexta-feira (03), a realizar processo seletivo com mais de 207 mil vagas disponíveis para o Censo 2022.

Serão selecionados agentes temporários para três tipos de função: agente censitário municipal (5,5 mil postos), agente censitário superior (18,4 mil vagas) e recenseador, com mais de 183 mil oportunidades.

As vagas são para todos os municípios do país e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) é responsável pelo certame. A informação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

As inscrições do processo seletivo de 2020 e 2021 não são válidas para o novo Censo de 2022. Neste caso, os interessados deverão fazer nova inscrição e pagar a taxa de inscrição para participar do novo processo seletivo.

Devolução

O instituto aproveitou também para divulgar nesta sexta-feira (03) a devolução da taxa de inscrição aos candidatos do processo seletivo simplificado do Censo 2021, que foi cancelado em outubro. O pedido do reembolso deve ser feito pelo site do IBGE.