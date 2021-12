Moradora tem vitória na Justiça e será indenizada após sofrer grave acidente em condomínio

Um condomínio residencial situado no Setor Bueno, em Goiânia, foi sentenciado a pagar R$ 6 mil por danos morais a uma moradora que caiu de uma escada na entrada do edifício.

A decisão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da capital foi unânime, mantendo, em parte, a sentença de primeiro grau – já que houve redução do valor de R$ 10 mil para R$ 6 mil.

A moradora alegou que, no dia 20 de abril de2019, ao descer a escada da portaria do condomínio, se desequilibrou e não conseguiu se segurar no corrimão da escadaria, devido a altura irregular do corrimão.

Em decorrência da queda, sofreu diversas fraturas no punho direito, necessitando de cirurgia de emergência, luxação no pé direito e dor de cabeça por conta da pancada.

O juiz Algomiro Carvalho Neto ponderou que o relatório de inspeção realizado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBM-GO) e as fotos juntadas no processo inicial mostram que o corrimão não foi devidamente instalado de acordo com os parâmetros e condições de segurança do usuário.