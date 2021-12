“Nos tiramos a teta daqueles que mamavam há 20 anos e sugavam até o sangue do povo goiano”, diz Caiado em Anápolis

Durante o encontro regional do MDB realizado neste sábado (04), Daniel Vilela, presidente estadual da legenda, foi oficializado como candidato a vice-governador em 2022. A chapa será encabeçada pelo atual Governador, Ronaldo Caiado (DEM), que também marcou presença no evento.

Ao discursar no palanque montado no Tatersal do Parque de Exposições Agropecuárias, Caiado, ao falar da parceria com Daniel, destacou a ruptura que houve no poder hegemônico ao ser eleito em 2018.

“Nós tiramos a teta que eles mamavam há 20 anos, e sugavam até o sangue do povo goiano”, destacou o governador.

Agora confirmado como vice, Daniel Vilela espera que o partido, em 2022, retome o protagonismo que teve outrora em Goiás.

“Nosso partido está reunido, vigoroso e entusiasmado, para voltar, em 2022, a ser protagonista da política de Goiás, ao lado do governador Ronaldo Caiado”, disse Daniel.

Terceiro colocado na eleição para a Prefeitura de Anápolis em 2020, Márcio Corrêa, presidente do MDB em Anápolis, também disputará as eleições em 2022. Ele sairá para o cargo de deputado federal.

Durante a fala, Márcio destacou a união do partido. No decorrer das discussões para a composição da chapa em 2022, a cogitação do nome de Daniel Vilela para vice desagradou alguns nomes da legenda.

“Muitos acharam que estaríamos divididos, mas hoje os quatro cantos de Goiás vão saber que estamos mais unidos do que nunca. Antes de projetos pessoais, estamos na política para tratar os projetos coletivos”, afirmou.