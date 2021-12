Presenças de Caiado e Daniel em encontro do MDB em Anápolis engrossam apoio à candidatura de Márcio Corrêa

Após ser adiado por causa da comoção gerada pela morte de Marília Mendonça, o Encontro Regional do MDB em Anápolis foi realizado neste sábado (04), na nova pecuária, com a presença de diversas lideranças políticas do estado.

O governador Ronaldo Caiado (DEM) foi uma delas.

No discurso que proferiu, o chefe do Executivo Estadual aproveitou para elogiar o partido, que entrou oficialmente na base após Daniel Vilela aceitar concorrer à reeleição ao lado dele como vice na chapa.

“Tive a humildade de sair do gabinete de governador e ir ao MDB pedir apoio. É um partido que tem militância, que tem paixão”, destacou.

Presidente do partido em Goiás, Daniel Vilela aproveitou o microfone para deixar claro que o ato serve para reforçar a pré-candidatura de Márcio Corrêa a deputado federal.

O empresário se tornou conhecido do eleitorado ao disputar a Prefeitura de Anápolis e terminar o primeiro turno com quase 20% dos votos válidos.

É com esse capital político que o MDB espera voltar a ter representante goiano na Câmara Federal. No entanto, Daniel Vilela quis avançar ainda mais na projeção.

“Se você quiser ser candidato, já está claro que você vai ser vencedor. Pode ser deputado federal eleito no ano que vem, mas ainda vai ser prefeito da cidade de Anápolis”, vaticinou.

Já o anfitrião do evento aproveitou para afirmar que o partido está unido, mesmo após divergências internas criadas com a adesão do MDB ao Governo Estadual.

“Hoje os quatro cantos do estado vão saber que estamos mais unidos do que nunca, porque antes de projetos pessoais nos estamos na política para tratar de projetos coletivos”, defendeu.