Adolescente entra com revólver e munição em colégio de Anápolis

Um caso atípico e assustador fez com que policiais militares precisassem se mobilizar para ir até o Colégio Estadual General Curado, no setor Industrial Munir Calixto, no extremo Sul de Anápolis.

O Portal 6 apurou que um adolescente de 13 anos entrou na unidade para assistir aula com um revólver, do tipo calibre ponto 32 e com munição, dentro da mochila.

O caso ocorreu por volta das 13h30 desta segunda-feira (06), logo após o início do turno vespertino. Detalhes de como e onde ele conseguiu o objeto ainda são uma incógnita.

A mãe do garoto foi chamada para ir à unidade e acompanhou o filho na Central de Flagrantes da Polícia Civil. O menor deverá responder por ato infracional análogo ao crime de porte irregular de arma de fogo.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Educação de Goiás (Seduc) para comentar o episódio, mas não houve retorno até o momento da publicação desta reportagem.