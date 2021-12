Leilão de veículos do Detran Goiás acontece nesta semana; veja como participar

Mais de nove mil veículos serão leiloados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO) nesta semana, entre os dias 08 e 10. Serão leiloados veículos que estão há mais de 60 dias recolhidos no pátio do órgão.

O lote conta com automóveis recuperáveis e sucatas aproveitáveis e aproveitáveis com motor inservível, ou seja, sucatas que podem ser aproveitadas em outros veículos, com exceção do motor.

O evento será realizado no Master Hall, no Jardim Santo Antônio, em Goiânia. Mais informações podem ser obtidas pelos sites www.leilomaster.com.br e www.detran.go.gov.br ou com a leiloeira pelo telefone 3249-0980.

A visitação para conhecer os itens que serão leiloados podem ser realizadas nesta terça-feira (07), no pátio da leiloeira. O horário é das 08h às 12h e das 14 às 17h.

Caso o proprietário de algum veículo queira, poderá reivindicar a posse antes do leilão. Para isso, precisa sanar o pendência que ocasionou a apreensão do veículo.