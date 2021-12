Empresários anapolinos realizam um dos maiores eventos digitais do Mercado Imobiliário em Goiânia

Cleberson Marques e Gleybiony Camargo, empresários por trás da empresa ATMO Desenvolvimento Imobiliário e Melhor Klick Marketing Digital, realizam nesta sexta-feira, dia 10 de dezembro, no K Hotel, em Goiânia, o Open House Brasil, na versão Pocket, versão digital e reduzida do evento.

O evento será realizado em parceria com a empresa HOUSI, do empresário paulistano Alexandre Frankel, conhecido também pelo seu sucesso à frente da incorporadora VITACON, em São Paulo.

Já estão confirmadas as participações dos palestrantes Marcus Araújo, da DataStore, Sergio Langer, da Hosher e Gustavo Zanotto, da BeeMob.

O evento procura criar um ambiente voltado para transformação digital do mercado imobiliário, através da adoção de tecnologia e digitalização de processos imobiliários.

E vem fomentar a geração de intercâmbio entre incorporadores, construtores, projetistas, designers e demais profissionais do mercado imobiliário, favorecendo a geração de network, parcerias, negócios, educação e inovação.

Para quem não conseguiu ainda adquirir o ingresso para participação presencial, que foi limitado pela questão da pandemia, o evento terá parte do circuito transmitido de forma online pelo YouTube.

O acesso será fornecido através do WhatsApp (62) 9 9700-2539 ou por meio da bio do perfil do evento no Instagram @seuopenhouse.