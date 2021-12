Goiás é o sexto estado em número de mortes para a Covid-19 somente em 2021

Goiás é um dos piores estados brasileiros no combate à Covid-19 em 2021. O último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, nesta segunda-feira (06), foram contabilizadas 17.204 mortes no estado causadas pela doença ao longo deste ano.

A frente estão: São Paulo (SP) com 101 mil, seguido por Minas Gerais (MG), 42 mil, Rio de Janeiro (RJ), 35 mil, Paraná (PR), com 26 mil e Rio Grande do Sul, somando 25 mil.

Além disso, este ano, foram mais de 54 mil pacientes hospitalizados em decorrência do vírus, o que também coloca Goiás na 6ª colocação na tabela brasileira.

Números recentes

Depois de configurar posições inglórias no ranking nacional ao longo de 2021, os dados apontam que a situação continua preocupante no estado.

Ao considerar a semana epidemiológica entre os dias 21 de setembro e 27 de setembro, o estado lidera nacionalmente em duas tristes estatísticas.

Neste período mais recente, Goiás foi o que teve o maior registro de casos em todo o Brasil, acumulando 8.425 novas contaminações por Covid-19.

Outro é a liderança nacional em número de caso de incidência – que é quando se calcula a média de um caso para cada 100 mil habitantes. Neste recorte numérico, surgiram 118,4 novos casos.