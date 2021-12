Inmet emite dois alertas de chuva para Goiás com riscos e perigos para diversos municípios

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas para Goiás, válido entre os dias 07 e 08 de dezembro. Um deles é de risco moderado, enquanto o outro é de risco intenso.

O aviso mais grave foi enviado para os municípios das regiões Leste, Norte e Noroeste Goiano. Nele está previsto chuvas entre 30 e 100 mm/h, além de ventos entre 60 e 100 km/h.

O alerta de risco moderado foi enviado para as regiões Leste, Norte, Noroeste e Centro Goiano. As chuvas variam entre 20 e 50 mm/h e as rajadas de vento podem alcançar até 60 km/h.

Em caso de rajadas de vento, o órgão recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propagandas.

A Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193) podem ser consultados em caso de dúvidas ou para auxiliar a população.

