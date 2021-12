Seis lugares em Anápolis para comer bem e se divertir adoidado no Réveillon

Por conta da Ômicron, a nova variante da Covid-19, as principais cidades turísticas de Goiás, como Caldas Novas, Pirenópolis e Alto Paraíso, começaram a cancelar as atrações do Réveillon.

E para aqueles que já se programavam para fazer algo diferente na passagem de 2021 para 2022 e desejam curtir com segurança, o Portal 6 separou uma lista de lugares em Anápolis que iniciaram os preparativos para ofertar eventos de ano novo especiais. Confira:

1. Restaurante Deck

Localizado nas proximidades do Parque Ipiranga, no Bairro Jundiaí, o Deck está preparando uma festa de réveillon com o tema “Dubai”. Além de apresentações musicais e queima de fogos, os participantes terão direito ao Open Bar com chope, caipirinha, refrigerante, água e água com gás. Os ingressos custam a partir de R$ 130.

2. Restaurante Bento

Também instalado no Jundiaí, o Bento vai realizar um evento de ano novo com direito a um menu com ilha de frios, acompanhamentos, finger foods, saladas, pratos principais e sobremesas. Dentre as bebidas serão oferecidas gim tônica, caipirosca, cerveja, água, suco e refrigerante. As entradas custarão R$ 400 por pessoa, sendo que crianças de até 03 anos não pagam e de 03 a 11 pagam meia.

3. Mezzanino Lounge

Mansão mais balada da cidade também vai promover uma grande festa de réveillon. Os detalhes serão divulgados nas redes sociais em breve, mas o Portal 6 apurou junto ao estabelecimento que a festa vai contar com mesa de frutas, open bar, banda ao vivo, cardápio a lá carte e um espumante por mesa.

4. Los Pampas

Principal e mais tradicional churrascaria de Anápolis, o Los Pampas terá ceias exclusivas para o Natal e para o Ano Novo, com mesa de frutas, peru assado, leitão assado, mesa de frios, pratos quentes, comida japonesa e sobremesas. Os detalhes dos eventos e número para reservas deverão ser divulgados em breve através das redes sociais.

5. O Farol

Contando com drinks especiais e petiscos, o Farol Bar, localizado em frente ao viaduto Nelson Mandela, divulgou através dos stories que fará um evento especial de ano novo. Previsto para iniciar às 22h, a comemoração contará com o show de Pedro Henrike e Gustavo e as reservas incluem jantar + dois tipos de petiscos. As mesas são para 04 e 06 pessoas.

6. Terra à Vista

Bar que possui uma das vistas mais bonitas de Anápolis, o Terra à Vista começou, há poucos dias, a fazer um suspense sobre a programação especial de ano novo. Até o momento, o estabelecimento soltou algumas pistas de que a temática deverá ser algo no estilo 7 Mares e tem instigado os clientes a contarem se estão ansiosos para o evento e o que gostariam de ter nele. Outros detalhes da festa deverão ser divulgados em breve.