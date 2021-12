Gosta de Empadão? Festival vai te ensinar a fazer e a saborear este típico prato goiano

A culinária goiana é uma das mais tradicionais e diversificadas do Brasil. Um dos destaques da gastronomia local é o empadão goiano.

Por ser tão importante, o prato ganhou um festival só para ele. O 1º Festival do Empadão Goiano será realizado em Pirenópolis, no dia 21 de dezembro, na Casa do Papai Noel, no salão Paroquial Frei Primo Carrara.

Realizado em um dos municípios mais charmosos do estado, o visitante, além de desfrutar da iguaria, aprenderá a fazer esse típico prato goiano em oficinas que serão ministradas durante o evento. Também haverá aulas sobre a história do alimento

As inscrições para as oficinas devem ser realizadas na Secretaria de Cultura, pelo telefone (62) 3331-2914. Falar com Fernanda ou Wesley.

O evento é realizado conjuntamente entre as secretarias de Educação e Cultura de Pirenópolis.