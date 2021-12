Problema na leitura de renda dos candidatos cancela edital do GraduAção, que dá bolsas de estudo em Anápolis

O edital em andamento que iria fornecer 150 vagas para que pessoas em situação de vulnerabilidade fizessem um curso superior em Anápolis foi cancelado.

O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (08) pela secretária de Integração Social, Esporte e Cultura, Andrea Lins, pela presidente da comissão de coordenação do programa GraduAção, Flávia Xavier, e pelo procurador do município, Carlos Alberto Fonseca.

Durante entrevista coletiva, foi explicado à imprensa local que o algoritmo responsável pela leitura da renda dos participantes não estava sendo feita corretamente e, por isso, alguns candidatos poderiam ser prejudicados.

No geral, ao invés de identificar a renda bruta familiar, o sistema fazia a seleção através da renda per capita (valor total dividido por cada integrante da família).

Agora, todo o processo seletivo será iniciado do zero e o novo edital, com as mesmas 150 vagas, deverá ser divulgado na sexta-feira (10). As inscrições ficarão disponíveis entre os dias 18 e 23 de dezembro.

Veja a entrevista coletiva na íntegra