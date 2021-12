Chega nova função no WhatsApp que trará alívio para quem recebe muitas mensagens

Aplicativo de comunicação mais utilizado no mundo, o WhatsApp está constantemente trabalhando em atualizações para os usuários.

Agora, os desenvolvedores estão avançando em uma ferramenta que será um alívio para quem recebe muitas mensagens durante o dia.

Em uma atualização futura, o aplicativo permitirá que as pessoas reajam as mensagens, seja nas conversas em grupo ou privadas. O recurso é similar ao já existente no Instagram.

Em contrapartida, também está sendo criado um mecanismo para silenciar as notificações quando alguém reagir as mensagens.

Os usuários do sistema operacional Android poderão silenciar as notificações para as reações recebidas em conversas em grupo.

Entretanto, para quem usa o aplicativo no computador, o recurso irá silenciar não só os grupos, mas também as conversas privadas.

O recurso ainda está em desenvolvimento e, neste primeiro momento, não há previsão de quando será disponibilizada para todos os usuários da plataforma.