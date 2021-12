“Nem todas as mensagens precisam durar para sempre”, disse nesta segunda-feira (06) Mark Zuckerberg, presidente da Meta. Foi o anúncio que chega nova função no WhatsApp que poderá dar dor de cabeça para quem se apega fácil.

O aplicativo liberou oficialmente nesta segunda-feira (06) uma recurso para que mensagens enviadas desapareçam das conversas de modo automático.

A partir de agora todos os usuários do aplicativo poderão definir que mensagens desapareçam de conversas, por padrão, após 24 horas, sete dias ou 90 dias.

Porém, vale lembrar, que a configuração vale para mensagens de novas conversas –conteúdos enviados ou recebidos antes dessa ativação, portanto, não serão afetados.

O WhatsApp, no entanto, explicou que, em uma conversa individual, os dois usuários podem ativar ou desativas mensagens temporárias. Já em grupos, qualquer pessoa pode fazê-lo.

Os administradores, contudo, podem permitir que apenas eles definam mensagens como temporárias no grupo. Segundo a empresa, os conteúdos desaparecem conforme a definição mesmo que o usuário não abra o aplicativo nesse período.

“Se uma mensagem temporária for encaminhada para uma conversa em que esse recurso está desativado, ela não desaparecerá dessa conversa”, explicou o WhatsApp em nota.

“Se um usuário fizer backup antes de uma mensagem desaparecer, essa mensagem temporária será incluída no backup. Contudo, a mensagem temporária será apagada quando o usuário restaurar o backup”, complementou.

Para quem se apega fácil as mensagens recebidas, essa nova função poderá dar grandes dores de cabeça. A recomendação é que ela seja ativado apenas em conversas de confiança porque o interlocutor consegue tirar uma captura de tela antes que ela suma.

Destaca-se que nem todos os aparelhos já estão com o recurso disponível. Para ativar tanto no iPhone como no Android, é preciso tocar na área de configurações, depois em conta, em privacidade e em duração padrão, selecionando o período desejado.

O Instagram também já permite mensagens temporárias, mas não por padrão. Telegram e Signal, concorrentes do WhatsApp, também disponibilizam há tempos essa opção, uma camada extra de privacidade a quem não deseja armazenar mensagens.

