Garotinho é levado para UPA Pediátrica depois de ser atropelado tentando atravessar rua

Um garotinho de 03 anos teve de ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a UPA Pediátrica depois de ser atropelado por um Toyota Corolla, no bairro Village Jardim, em Anápolis, na noite desta quarta-feira (08).

O Portal 6 apurou que o garotinho estava caminhando na calçada com a mãe quando decidiu atravessar a rua. A genitora pediu que aguardasse, porque iria até ele para ajudar a retornar para o lado correto da via.

No entanto, o garotinho teria se apressado em passar novamente pela rua e acabou sendo atingindo pelo carro de passeio.

O condutor do veículo permaneceu durante todo o tempo no local para prestar apoio e o menino foi levado para receber atendimento médico com algumas escoriações pelo corpo e suspeita de fratura no braço.

Apesar do susto, o garotinho ficou consciente o tempo todo e acolhido no colo do pai.

Acionada, a Polícia Militar esteve com o condutor do carro, que relatou que a criança apareceu repentinamente e não deu tempo de frear. Como as documentações do veículo estavam todas em dia, ele foi liberado.