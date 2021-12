Presidente do Atlético-GO tira máscara de repórter e diz: ‘aqui é Bolsonaro’

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, se envolveu em uma baita polêmica na noite desta quinta-feira (09), após a vitória do Flamengo, ocorrida no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

O vídeo, que está circulando nas redes sociais, mostra que, durante uma entrevista na tribuna em que assistia ao jogo, o dirigente retirou a máscara de um repórter que havia feito uma pergunta.

O repórter da Rádio BandNews, Juliano Moreira, foi surpreendido ao questionar sobre os objetivos alcançados pelo técnico do time, Marcelo Cabo.

Antes de responder, Adson Batista interviu, tirou a mascara do repórter e disse: “Nós somos Bolsonaro, para com esse negócio, tira a máscara’.

Veja o vídeo na íntegra e a reação de internautas:

É lamentável, no estádio estavam todos com máscaras, apenas ele sem máscara 🤨 que irresponsável 😒 — Rodrigo Pereira (@rodrigoserino) December 10, 2021

1. Ele não tem o direito de tirar a máscara de ninguém.

2. Ele até poderia alegar não ser necessário usar a máscara por estar vacinado (não sei se está) e em ambiente aberto, mas argumentar "nós somos Bolsonaro" é ridículo. Impressiona orgulho que se tem da própria estupidez. — Alex B. Dantas (@AlexBarreto_1) December 10, 2021