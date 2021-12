Abrigo de Anápolis faz ‘vaquinha virtual’ para dar mais conforto aos idosos assistidos pela casa

O Abrigo Jesus Cristo é o Senhor, localizado no bairro Jardim Boa Vista, está realizando uma campanha para auxiliar no transporte e cuidado dos 30 idosos que moram no local.

Em entrevista ao Portal 6, a diretora Maria Helena contou que a primeira iniciativa do tipo, criada especificamente para o Natal, foi um baita sucesso.

Intitulada “adote um idoso”, a ação listava alguns dos presentes pedidos pelos moradores. “Felizmente, todos já foram atendidos”, contou.

Porém, o abrigo segue precisando de ajuda em outras áreas essenciais para o bem-estar e máximo conforto possível do pessoal atendido.

A missão da vez é juntar o montante necessário para a aquisição de um veículo, visando a facilitação de algumas atividades, como ir à farmácia e às consultas médicas, por exemplo.

“O que temos é só o meu próprio carro, que está nas últimas [risos], não tem jeito mais”, explicou Maria.

Entretanto, a campanha não é a única forma de ajudar, conforme detalhado pela diretora. Doação de fraldas, alimentos e roupas são uma maneira alternativa de contribuir com o trabalho especial que é realizado no local.

O pix para doações é pela chave de CNPJ: 00.975.314.0001/00. Já o telefone para contato é o da própria gestora, através do número (62) 99267-3099.