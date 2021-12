Afinal, o etanol já está compensando mais que a gasolina na Grande Goiânia?

Os valores dos preços de combustíveis, etanol e gasolina, começam a ter uma certa competitividade na Grande Goiânia.

Nos últimos dias, com início da safra das usinas produtoras de açúcar e etanol no estado, o preço do biocombustível deu um desacelerada e pode ser encontrado com preços mais baixos em alguns postos.

Mas a notícia, próximo ao início de maior fluxo nas estradas, com as festividades de final de ano, ainda tem que ser colocada na ponta do lápis.

Isso porque, para ser compensador, a diferença entre o preço do litro do etanol deve ser igual ou inferior a 70% do valor registrado na gasolina.

E essa variável já está batendo na trave em alguns estabelecimentos comerciais. Hora de pegar a calculadora ou observar os percentuais obrigatórios fixados próximos às bombas.

O Portal 6 fez um levantamento nesta terça-feira (14), com base nos dados do aplicativo Economia Online, da Secretaria da Economia de Goiás.

Num estabelecimento localizado no Setor Leste Universitário, em Goiânia, o litro do etanol estava comercializado a R$ 4,59 e a gasolina, a R$ 6,49 – variação de 70,2%

Num posto localizado no Jardim Veneza, em Aparecida de Goiânia, o etanol está sendo vendido a R$ 4,64 enquanto que a gasolina, a R$ 6,54 – diferença de 70,9%.

Já em um ponto de venda localizado na Avenida Couto Magalhães, na capital, a conta já dá um esticada, quando a variação entre um produto e outro atinge 71,2%.