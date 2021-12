Policial fica ferido após sofrer acidente com arma de fogo em Anápolis

Um acidente registrado no final da noite da terça-feira (14) fez com que um policial militar precisasse ser internado no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

O Portal 6 apurou que o agente teria acabado de chegar em casa quando puxou da cintura uma arma particular e municiada. Neste momento, porém, o objeto teria escorregado e o militar se moveu rapidamente para evitar a queda.

Após o movimento, um disparo acabou acontecendo acidentalmente e bala acertou a perna dele.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) precisou ser acionado de imediato e esteve na residência do policial para prestar os primeiros socorros e fazer o encaminhamento para a unidade médica.

Apesar de todo o susto, o militar já soube logo após exames que tinha o quadro clínico estável e não corria nenhum risco. Mesmo assim, precisou ficar internado em observação.

O Portal 6 entrou em contato com o HEANA para solicitar o boletim médico com uma atualização sobre o estado do paciente, mas não obteve retorno.