Câmara divulga os nomes das 28 personalidades que receberão o título de Comendador em Anápolis

A Câmara Municipal de Anápolis divulgou a lista com os nomes das 28 personalidades que serão agraciadas com a Comenda Henrique Santillo, a maior honraria da Casa.

Segundo o Poder Legislativo, elas são das mais diversas áreas de atuação e foram escolhidas pelos vereadores e pela Mesa Diretora “em reconhecimento ao médico Henrique Santillo, referência política no Brasil”

A cerimônia ocorrerá nesta quinta-feira (16), no Teatro São Francisco, no Bairro Jundiaí, às 19h, e será transmitida ao vivo pelo canal da TV Câmara Anápolis no Youtube.

Instituída em 1981, a Comenda é celebrada todos os anos desde 2004, exceto em 2020, devido à pandemia da Covid-19.

O título de comendador ganhou visibilidade com o personagem José Alfredo (Alexandre Nero) da novela Império, reexibida na TV Globo neste ano.

Conforme a sinopse da obra, ele ganhou o reconhecimento pelo seu talento nos negócios.

Confira a lista dos 28 moradores de Anápolis que vão receber a homenagem:

Adenilton Coelho de Souza

Adriano Antônio Avelar

Albenzio Antônio Vento Filho

Álvaro Otávio Dantas Maia

Ana Cláudia Pereira

Carla Brant Sebba Roriz

Célio Antônio da Silveira

Celso Candido de Souza

Daiene Holanda Ferreira

Dídimo de Oliveira Costa

Edson Geraldo Garcia

Eugênio Barbosa Lourenço Dias

Geraldo Pereira Braga

José Mário Schreiner

Jossele Clauber César

Karim Nicolas Kozak

Kleiton Carlos Assis Lemos

Lídia Coelho Magalhães Lima

Luís Cláudio da Fonseca Bragança Pinheiro

Marli Eterna de Oliveira

Paulo Henrique Rodrigues Pedro

Roberson Guimarães

Ronaldo Ramos Caiado

Sérgio Fernandes de Moraes

Venceslau Bizinoto

Vitor Hugo de Araújo Almeida

Vivian Cristina Albernaz Tanus Naves

Washington Cleyber de Oliveira