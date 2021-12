Cantor Maurílio permanece em estado gravíssimo em UTI de Goiânia

O cantor sertanejo Maurílio continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Jardim América, em Goiânia, em estado gravíssimo. Ao ponto da equipe médica descartar a possibilidade, pelo menos por enquanto, de transferência do artista para outra unidade de saúde.

Maurílio, que faz parceria com Luiza, está sedado e respirando com ajuda de aparelhos. De acordo com o médico que o acompanha, Wanderson Azevedo, ele reclamou de dores nas pernas há cerca de 15 dias – o que pode ser o sintoma da tromboembolia pulmonar.

O médico explicou que a tromboembolia pulmonar é uma obstrução da artéria pulmonar que causa coágulo – mais provavelmente na perna, mas que pode ir para o pulmão, coração ou cérebro. A doença é considerada grave e causa morte súbita em 25% dos casos. “Ele sempre acompanhou bem a saúde”, complementou em entrevista coletiva.

O cantor foi internado às pressas na madrugada de quarta-feira (15), após se sentir mal durante a gravação de um DVD. Ele teve três paradas cardíacas. Os shows marcados para os próximos dias foram cancelados.