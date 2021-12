Em quem os principais clubes estão de olho para o Goianão 2022

A temporada de 2021 mal terminou para os clubes goianos, mas o mercado da bola não para. Com a janela de transferências aberta, especulações de novas contratações e saída de jogadores começam a entrar em cena.

O Portal 6 fez um levantamento a respeito das negociações para 2022 que foram concluídas ou que estão sendo ventiladas nos corredores das diretorias de Atlético, Goiás e Vila Nova.

Atlético

O Dragão conseguiu se manter na Série A para 2022, após ficar em 9º lugar e fazer a melhor campanha da história do clube.

Para manter a base que conquistou o resultado positivo, o time já anunciou a renovação de contrato do técnico Marcelo Cabo, que seguirá no comando do rubro-negro.

O Atlético negocia também para manter peças importantes que foram emprestadas de outras equipes.

O goleiro Fernando Miguel (pertencente ao Vasco), o lateral-esquerdo Arthur Henrique (Ferroviária), o volante Baralhas (Ituano) e o atacante Janderson (Corinthians), são nomes que correm o risco de saírem do clube, caso a renovação não se concretize.

A equipe pode perder o zagueiro Éder em fevereiro, caso a diretoria não consiga acertar os termos para estender o contrato com o jogador.

O atacante Zé Roberto também está estudando propostas para decidir se fica no clube ou se irá encarar novos ares em 2022.

Já entre as saídas confirmadas, estão os nomes de Willian Maranhão, que deve ir para o Santos; João Paulo, anunciado pelo Cruzeiro e o lateral-direito Arnaldo, que não renovou e vai para o Operário-PR.

Os jogadores Ronald, Lucão, André Luís, Wanderson e Toró também não irão jogar pelo Atlético no ano que vem.

Goiás

Segundo o jornalista Charlie Pereira, da Rádio Sagres, o esmeraldino deve estabelecer um teto salarial em 2022, para evitar problemas financeiros no retorno do clube à Série A.

Nomes como Germán Cano (ex-Vasco) e Luan (Corinthians) foram levantados, mas o alto salário inviabiliza a negociação com o clube goiano.

Na zaga, o atleta Ernando, revelado pelo Goiás, tem chance de voltar à equipe em 2022. Para a posição, o jogador Caetano, de 22 anos, está próximo de pintar no Goiás.

O volante Felipe Bastos e o lateral-direito Diego foram dois nomes a renovarem com o esmeraldino para a disputa da próxima temporada.

No comando técnico, Glauber Rocha deve seguir à frente do Goiás, mas especulações apontam que treinador Dorival Júnior poderá assumir o cargo.

Já Alef Manga, David Duarte, Rezende, Welliton, Ivan, Vinícius Popó, Luan Dias, Dadá Belmonte e Bruno Mezenga são nomes que estão de saída do clube goiano.

O zagueiro Reynaldo pode ser mais um atleta a deixar o Goiás, caso a diretoria não consiga renovar o contrato do esportista.

Vila Nova

Uma possível proibição de transferência tem afetado as negociações do Vila Nova. Isso porque, em 2019, o colorado vendeu o zagueiro Patrick Willian para o Famalicão, de Portugal.

O atleta estava emprestado ao time, mas o passe dele pertencia ao Ceará. Contudo, havia um acordo entre as duas equipes brasileiras de repassar parte do valor da venda para o clube de origem dele, o que não foi feito pelo Tigrão.

Assim, a dívida foi evoluindo e atualmente está entre R$ 230 mil e R$ 250 mil, valor corrigido que está acima do que o Vila teria de pagar quando fez a transferência, segundo um dos advogados do clube, Rodrigo Menezes.

O jurista ainda afirma que trabalha com a possibilidade de fazer um acordo com a equipe cearense.

Até o momento, o colorado confirmou apenas a renovação de contrato do técnico Higor Magalhães e dos jogadores Moacir, Rafael Donato e Bruno Collaço.

Arthur Rezende, Willian Formiga e Pedro Júnior são nomes que estão em processo de renovação de contrato e ainda não tem a permanência confirmada no Tigrão.

A lista de atletas que já foram dispensados pelo Vila Nova é a seguinte: André Krobel, Xandão, Fabrício, Nico Maná, Diego Tavares, Tiago Real, Lucas Mazetti, Danilo Belão, Renan Mota, Kelvin e Rafael Silva.